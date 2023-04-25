البرازيل ستنتظر أنشيلوتي حتى مايو المقبل لاتخاذ قراره

وأوضح رودريغيش، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرازيلي، للصحافيين أنه يأمل في أن يتمكن من الإعلان عن اسم المدرب الجديد بحلول 25 أيار/مايو المقبل، موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباريات الودية في حزيران/يونيو، بانتظار تحديد هوية المنتخبات المنافسة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للعبة الذي لم يخف أبداً أن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي هو خياره الأول "قبل التفكير في الخطة ب، أريد استنفاد كل احتمالات الخطة أ".

وكان مدرب ميلان الإيطالي وتشلسي الانكليزي وبايرن ميونيخ الالماني السابق أكد في الأول من نيسان/أبريل أن الاتحاد البرازيلي يريده أن يكون خليفة تيتي الذي ترك منصبه بعد الإقصاء في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، وهذا يسعدني، لكن عليّ احترام العقد الحالي (مع ريال مدريد الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024)، وهو عقد أتمنى أن احترمه حتى النهاية".

ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي قراره النهائي في نهاية موسمه مع ريال الذي خرج من سباق الدوري الإسباني، لكنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

وفي حال رفض الإيطالي عرض الاتحاد البرازيلي، من المتوقع أن يختار الأخير بين عدة أسماء أبرزها فرناندو دجينيس مدرب فلومينينسي المتألق في بداية الموسم في البرازيل، أو البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس، أو مواطنه خورخي جيزوس (فنربهشه التركي)، حسب وسائل إعلام برازيلية.