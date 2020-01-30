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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

البرازيلي لوسيو يعتزل عن 41 عاماً

قرر قلب دفاع المنتخب البرازيلي السابق لوسيو، المتوج بطلاً لمونديال 2002 ودوري أبطال أوروبا 2010، أن يضع أخيراً حداً لمسيرته في الملاعب عن 41 عاماً، بحسب ما أعلنت شبكة "غلوبو" التلفزيونية الأربعاء.

ونقلت "غلوبو" عن اللاعب السابق لباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ الألمانيين وإنتر ميلان الإيطالي قوله "إنه يوم مميز بالنسبة لي، أنا أعتزل اللعب".

وخاض لوسيو 104 مباريات بقميص المنتخب البرازيلي وكانت أبرز محطاته في مونديال 2002 حين ساهم إلى جانب الثلاثي رونالدو ورونالدينيو وريفالدو بقيادة "سيليساو" إلى لقبه العالمي الخامس والأخير.

كما توج لوسيو بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر عام 2010 حين أحرز الأخير الثلاثية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى جانب تتويجه بلقب كل من الدوري والكأس الألمانيين ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ.

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