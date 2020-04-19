البرازيلي كارلوس... حارس من زمن زيكو وسقراط

إعداد: هُمام كدر

وقال ويلسون إنه حين كان في البرازيل يلتقي مع حراس المرمى في إطار الإعداد لكتاب جديد له، التقى مع كارلوس عن طريق الصدفة بعدما قطع كل أمل في حواره "أرسلت الكثير من طلبات المقابلة، لقد تحدثت إلى إيميرسون لياو، ويلدر بيريس، ونيلسون، لكن كارلوس كان بعيد المنال، لم يقل لا، لكنه استمر في اختلاق الأعذار".

وأضاف الكاتب المرموق: "ثم وفي آخر يوم لي في ساو باولو، قال إنه تم استدعاؤه خارج الولاية بشكل غير متوقع، ولكن عندما ذهبت إلى مدرسة حراسة المرمى التي يديرها زيتي، حارس ساو باولو عندما فازوا بكأس ليبرتادوريس عام 1992، رأيت كارلوس هناك يشرب قهوته، وكتلته شعره المجعد على رأسه تميزه بسرعة".

خاض كارلوس روبيرتو غالو 37 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وقد تم اختياره كحارس احتياطي في مونديالي 1978 و1982 لكن بطولته الأبرز كانت كأس العالم في المكسيك 1986، إذ لم يتلقَّ سوى هدف واحد خلال مواجهات البرازيل الخمس في ذلك الكأس.

هدف من ميشيل بلاتيني في ربع النهائي، إذ خرجت البرازيل في مباراة مشهودة أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1، لكن كارلوس قبل ركلات الجزاء كان له تحديه الخاص حين عرقل الفرنسي برونو بيلوني وأنقذ منتخب بلاده من هدف محقق قبل النهاية بلحظات قليلة، واللافت في ذلك الخطأ الواضح أن الحكم أمر بمتابعة اللعب وسط اعتراض كبير من بلاتيني.

كارلوس يعلق لـ ويلسون عن هذه الحادثة فيقول "لا أشعر بالذنب، كان يواجهني وحدي، لقد وضع الكرة خلفي وكان يجب أن أنقض عليه، لكنني لم أفعل، لقد أبطأت حركته فقط لكي يعود المدافعين. الحكم لم يخطئ لأنه قرر أن المهاجم لديه الأفضلية لأنه لم يقع، لقد كنت محظوظاً، في تلك الأيام لم تكن البطاقة حمراء عقوبة على ذلك، لذلك فعلت ما فعلت، الآن القواعد مختلفة لذلك سأقوم بشيء مختلف".

من حلم المهندس لحراسة المرمى

كارلوس قال لمحاوره إنه أراد أن يصبح مهندساً معمارياً، لكنه أصبح حارس مرمى، وأنه قرر مهنته هذه متأثراً بما كان يسمعه على الراديو من وصف للمباريات: "عندما كنت طفلاً لم يكن لدينا تلفزيون، لذا استمعت للمباريات عبر الراديو، حاولت تقليد ما كنت استمع له وأتخيله".

ويضيف: "في البرازيل لا أحد يريد أن يحرس المرمى، أنا نفسي بدأت كمدافع، لم يكن لدي المهارات، لكن كان لدي قراءة جيدة للملعب".

وتابع: "في ذلك الوقت كان هناك اعتقاد بأن حارس المرمى مجرد لاعب لا يستطيع اللعب خارج حدود منطقته، لذا لم يكن من أحد يريد أن يكون حارساً، لكن أنا أعجبني ذلك، لقد أحببت مركزي بالفعل".

ويقول كارلوس البالغ من العمر 64 عاماً حالياً، إنه بسبب طول قامته (1.88 سم)، لعب القفز العالي وكرة السلة في المدرسة، ولكن بعمر 12 أو 13 عاماً قرر أن يتوجه لحراسة المرمى "لقد بدأت اللعب ضد الفرق التي كانت بنفس عمري، ولكن لأنه لا أحد يريد أن يكون حارس مرمى كما أسلفت لك، بدأت اللعب مع الكبار، عندما كان عمري 14 عاماً كنت ألعب مع أشخاص أكبر مني بعشرين عاماً، في بعض الأحيان كانوا يغضبون مني لأنني لم أستطع إنقاذ كل الكرات".

