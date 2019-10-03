وقال حسام البدري في تصريحات لوسائل الإعلام" ليل الأربعاء، "بالنسبة إلى صلاح تكلمت معه بناء على تقرير قدمه لي الدكتور (محمد) أبو العلا (طبيب المنتخب المصري) بشأن كل المحترفين"، مشيرا إلى أن صلاح "يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، وتأكدت من صلاح فعلاً أنه يعاني من بعض الإجهاد في العضلة الضامة".

وتابع "كان اتفاقي معه أن الأفضل لمصلحته ولمصلحة المنتخب" أن يحظى بالراحة في الفترة المقبلة، مضيفا أنه "لن يكون معنا في معسكر بوتسوانا، لكن صلاح ان شاء الله موجود معنا في المباريات الرسمية".

وأضاف "تواصلت أيضا مع أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيغيه، وسأتواصل مع أحمد حسن كوكا ومحمد النني" الرباعى المنضم للمعسكر المقبل الذي سينطلق الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا وديا" في 14 الحالي.

وتستعد مصر لمواجهة ضيفتها كينيا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم توغو وجزر القمر.

ويأتي إعلان غياب صلاح بعد أيام من جدل بشأن التصويت المصري لأفضل لاعب ضمن حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا)، وطلب الاتحاد المحلي إيضاحات من الدولي على خلفية عدم احتساب صوت قائد المنتخب ومدربه ضمن التصويت النهائي.

ورد الفيفا بالإشارة الى أن الصوتين ألغيا بسبب التوقيع على المستندات المتعلقة بهما بالأحرف الكبيرة، وهو ما يخالف أنظمة الاتحاد.

وجاء الأخذ والرد بين الاتحادين بعد قيام صلاح (27 عاما) بإثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل، اذ عدّل التعريف الشخصي عبر حسابه على موقع "تويتر"، مكتفيا بعبارة أنه "لاعب نادي ليفربول" الإنكليزي، بدلا من التعريف السابق "لاعب نادي ليفربول ومصر".

وفسّرت غالبية المستخدمين هذا التعديل بأنه اعتراض على التصويت.

وأثارت القضية جدلا واسعا في مصر شمل محللين وصحافيين ولاعبين، وأعادت فتح ملف العلاقة الشائكة بين النجم الدولي والسلطات الكروية المصرية، والتي شهدت العديد من محطات الصعود والهبوط.

وكان البدري قال في مؤتمر صحافي عقده بعد تعيينه، إن صلاح "قيمة كبيرة وكلنا نفخر به، ولابد أن نسانده والقادم سيكون أفضل كثيرا".

وتعهد المدرب بطي صفحة الأزمات التي واجهها صلاح مع المنتخب في مراحل سابقة، مضيفا "تابعت هذه الأزمات مثل أي مشجع للمنتخب، بدقة ومنتهى التركيز (...) عملنا وواجبنا أن نصحح أي أخطاء إن وجدت".