البحرين تتوّج بلقب بطولة غرب آسيا

وهذا اللقب هو الأول الذي يحرزه المنتخب البحريني في تاريخ مشاركاته في البطولة.

بدأ المنتخب العراقي المباراة ضاغطا على مرمى المنتخب البحريني الذي عمد إلى التراجع للمحافظة على مناطقه الدفاعية ونجح بفضل تركيزه الدفاعي باحتواء اندفاع صاحب الأرض والجمهور.

وشهد الشوط الأول محاولة خطرة واحدة مباشرة للمنتخب العراقي وكانت تسديدة لكرة أرضية لعلاء مهاوي تصدى لها الحارس البحريني سيد محد جعفر(32).

وخلافا لمجريات اللعب ومن هجمة بحرينية سريعة مرتدة من المنتصف وبعد تمريرتين فقط تمكن عيسى موسى من التخلص من مدافعي المنتخب العراقي وسدد من وضع مريح كرة قوية عالية بقدمه اليسرى هز بها شباك الحارس جلال حسن في الدقيقة (38).

مع بداية الشوط الثاني رمى المنتخب العراقي بكل ثقله في محاولة للتعديل مبكرا في الوقت الذي حاول فيه المنتخب البحريني الاعتماد على المحاولات المرتدة والوصول الى الحارس العراقي الذي رد كرة صعبة سددها محمد الرميحي في الدقيقة(53) رد عليها العراقي علاء عباس برأسية مرت الكرة فيها فوق العارضة بقليل (55).

وعلى الرغم من الضغط المتواصل للمنتخب العراقي صمد المنتخب البحريني بفضل التكتل الدفاعي حتى نهاية المباراة.

