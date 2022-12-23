الامارات تواجه لبنان في دبي استعداداً لـ"خليجي 25"

وأعلن الاتحاد الاماراتي للعبة الجمعة في بيان "دخول الأبيض معسكراً في دبي اعتباراً من يوم الاثنين لمدة أسبوع، حيث سيواجه منتخب لبنان ودياً في 30 كانون الأول/ديسمبر في استاد آل مكتوم بنادي النصر قبل السفر إلى مدينة البصرة يوم 2 كانون الثاني/يناير".

وتستهل الامارات مبارياتها في "خليجي 25" أمام البحرين حاملة اللقب في 7 كانون الثاني/يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً قطر والكويت.

وأعلن الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب الامارات عن قائمة موسعة من 35 لاعبا ستخوض الاستعدادات للبطولة قبل تقليصها لاحقا.

وضمت القائمة:

خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، حسن حمزة ، خالد السناني، حسن المحرمي ، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد فوزي.

