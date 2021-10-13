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الاتفاق سيّد الموقف بين موسيماني والأهلي المصري

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أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء اتفاقها مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأوّل على استكمال العقد الحالي والذي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 دون أي تعديل على راتب الأخير.

Reuters

وتعاقد العملاق المصري مع المدرب الجنوب إفريقي في أكتوبر 2020 ليتولّى الإشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول للقلعة الحمراء لمدة موسمين خلفاً للسويسري رينيه فايلر.

وسبق لموسيماني البالغ من العمر 57 عاماً تدريب منتخب جنوب إفريقيا لمدة عامين من 2010 وحتى 2012 ثم تولّى تدريب صن داونز من 2012 وحتى 2020.

وقاد المدرب الجنوب إفريقي الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين 2019-2020 و2020-2021، الدوري المصري 2019-2020، كأس مصر 2019-2020، "السوبر الإفريقي" 2021 كما أحرز المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020 التي أقيمت في قطر.


 

الأهلي المصري بيتسو موسيماني دوري أبطال إفريقيا
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