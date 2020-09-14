الاتحاد يؤجل تتويج الأهلي بلقبه الخامس توالياً

وكان الأهلي بحاجة إلى الفوز لحسم اللقب بيد أن تعادله أجل التتويج إلى المرحلة المقبلة عندما يستضيف مصر المقاصة السبت المقبل، علما بأنه يحتاج إلى نقطتين فقط في مبارياته السبع المتبقية.

وعزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة، فيما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 عقب طرد البديل أحمد فتحي لحصوله على الانذار الثاني.

وأهدر احمد رفعت ركلة جزاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 59.

وخاض الأهلي المباراة في غياب ياسر ابراهيم وحارس المرمى علي لطفي بسبب ثبوت اصابتهما بفيروس كورونا المستجد على غرار والمدرب العام السويسري دافيد سيسا.

وأعلن مدير الكرة في النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ أن نتيجة فحوصات كورونا الخاصة بالثلاثي جاءت إيجابية، ومن المنتظر ان يخضع المصابون لمسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل.

وواصل اسوان نتائجه الايجابية بفوزه الكبير على ضيفه طنطا برباعية نظيفة بملعب اكاديمية الشرطة تناوب على تسجيلها إبراهيم جلال (33 و37) ومحمد اسماعيل (67) والبديل مصطفى البدري (90+1).

ورفع أسوان رصيده إلى 31 نقطة وارتقى 6 مراكز دفعه واحدة وبات تاسعاً، فيما باتت مهمة طنطا شبه مستحيلة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي لقاء مؤجل من المرحلة الثامنة عشر، اقتنص المصري ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه حرس الحدود محولاً تخلفه أمام الحدود الى فوز مثير في الوقت بدل الضائع 2-1 بملعب الجيش ببرج العرب.

وتقدم حرس الحدود عن طريق أحمد شرويدة (27)، ورد المصري عبر الفلسطيني محمود وادي (61) والنيجيري اوستن اموتو (90+5).

ورفع المصري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.