الاتحاد الويلزي يُعين إيان راش مستشاراً له

ولعب راش 73 مباراة دولية مع منتخب ويلز وأحرز للفريق 28 هدفاً وهو رقم قياسي صمد حتى 2018 عندما حطمه غاريث بيل.

وخاض راش أيضاً مسيرة مميزة في صفوف ليفربول الإنكليزي وساعده على الفوز بلقب دوري الأضواء المحلي خمس مرات وبكأس إنكلترا ثلاث مرات وبكأس أوروبا للأندية مرتين.

وقال راش في بيان "الآن كرة القدم هي الرياضة رقم واحد في ويلز ونحن نطور سمعة رائعة محلياً وفي الخارج وهذا ما يتعين علينا البناء عليه".

وأضاف بيان راش "يضطلع الاتحاد الويلزي لكرة القدم بدور قيادي وعصري على مستوى اللعبة ويسعدني أن أتقدم هذه المسيرة".

وستشارك ويلز في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاماً في قطر هذا العام وقد أوقعتها قرعة الدور الأول في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة.

وستبدأ ويلز مسيرتها في النهائيات بمواجهة الولايات المتحدة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأردف راش قائلاً: "كأس العالم هي مناسبة كبيرة، فهي توفر لنا فرصة رائعة لدعم بلادنا على أوسع نطاق وسأعمل بجد من أجل الاستفادة من هذه الفرصة".