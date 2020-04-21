الاتحاد الهولندي لكرة القدم يفكر بوقف الدوري نهائيا

وفي الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بإنهاء الموسم في البطولات الأوروبية، أصدر الاتحاد الهولندي بياناً جاء فيه "تنوي لجنة كرة القدم المحترفة عدم اكمال مسابقة موسم 2019-2020. سيتشاور الاتحاد الهولندي مع الاتحاد الاوروبي قبل اتخاذ اي قرار بهذا الصدد" مشيراً إلى أن الأندية والجهات المختصة ستجتمع يوم الجمعة لمناقشة هذا الأمر.

وإذا وافق المجتمعون على إيقاف الدوري لموسم 2019-2020 نهائياً، فيصبح الدوري الهولندي أول بطولة تنهي نشاطها. وربما تحذو جارتها بلجيكا حذوها الاثنين لدى اعلان الحكومة المحلية عن الاجراءات المتبعة.

وأصدر الاتحاد القاري "توصية صلبة" من أجل استكمال المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لاستئنافها.

لكن الاتحاد الأوروبي للعبة ترك الباب مفتوحاً أمام بعض الحالات الخاصة التي سيتم درسها عندما يتم التوصل إلى تصور في ما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية بالنسبة إلى البطولات الملغاة" في تلميح إلى بطولة بلجيكا التي قد لا تستأنف نشاطها.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الهولندي فإن إقامة المباريات وراء أبواب موصدة ليس ممكنا لأنها تعتبر احداثاً تحتاج إلى موافقة وتواجد رجال الشرطة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الهولندي "لن تكون هناك مباريات لكرة القدم المحترفة قبل الأول من أيلول/سبتمبر".

وتوقف الدوري الهولندي بدرجتيه الأولى والثانية منذ 12 آذار/مارس. كان التوقف في المرحلة الأولى ينتهي في 6 نيسان/أبريل قبل أن يتم تمديده إلى الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وكان يتبقى ثماني مراحل على انتهاء الدوري الهولندي لدى توقفه والذي يتصدره أياكس أمستردام بفارق الأهداف عن ألكمار.

وجاء تمديد منع إقامة الأحداث الكبرى ليرسم علامة استفهام كبيرة حول إقامة جائزة اسن الهولندي في لموتو جي بي، وسباق فورمولا وان في زاندفوورت وبطولة هولندا للدراجات.

