الاتحاد المغربي يفسخ عقد خليلودزيتش بالتراضي

وقال الاتحاد في بيان رسمي له: "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب الوطني وحيد خليلودزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كاس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خليلودزيتش خلال الفترة التى أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل الى نهائيات كاس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، من جانبه تمنى السيد وحيد خليلودزيتش حظاً سعيداً للنخبة الوطنية".

وجاء في ختام البيان: "وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والامكانيات للتهيئ الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022".

ومن المتوقع حسب صحيفة هيسبورت المغربية أن تسند مُهمة قيادةِ أسود الأطلس في الاستحقاقات المقبلة إلى المدرب المغربي وليد الركراكي باعتباره الأقرب لخلافته.