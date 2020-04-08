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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الاتحاد المصري يقرر مواصلة تعليق نشاط كرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء مواصلة تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري.

REUTERS

وجاء في بيان الاتحاد المصري ما يلي: "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتباراً من 15 (نيسان/أبريل) 2020 لمدة 15 يوماً أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية". 

وكان الاتحاد المصري قد أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً اعتباراً من 15 أذار/مارس، وتقرر في نهاية الشهر الماضي تمديد التعليق لمدة 15 يوماً أخرى تنتهي في 14 نيسان/أبريل الجاري.
 

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