الاتحاد القطري يسلم متطلبات الضمان الحكومي لاستضافة كأس آسيا 2027



ونشر الاتحاد القطري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الجمعة: "سلم الاتحاد القطري لكرة القدم الجزء الثالث من ملف الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 والذي يتضمن كافة متطلبات الضمان الحكومي المتوافقة مع شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يتعلق باستضافة كأس آسيا 2027".

وتابع الاتحاد القطري في تغريدته: "الضمان الحكومي الذي تتعهد به دولة قطر بمثابة التزام وتأكيد على توافر كافة الشروط التنظيمية الخاصة باستضافة البطولة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والتي يسعى إليها الاتحاد القطري لكرة القدم للعمل بها في كأس آسيا 2027".

وأكد الاتحاد القطري أنّ هذه الخطوة تعتبر تأكيداً صريحاً عن التزامه بتأدية جميع متطلبات الاستضافة مرتكزاً على خبرات متراكمة ورصيد تنظيمي هائل اكتسبه من خلال تنظيم الكثير من الأحداث الرياضية الكبرى.

وتسعى قطر لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها عقب استضافتها المميزة لأكبر الأحداث الآسيوية الكروية في 2011 و1988 كما تراهن على سمعتها المميزة الناتجة عن نجاحها باستضافة العديد من الأحداث العالمية.

الاتحاد القطري لكرة القدم يسلم متطلبات الضمان الحكومي ضمن المرحلة الثالثة من تقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027. pic.twitter.com/D4PnJkiLsA — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) November 27, 2020

وتملك قطر خبرة كبيرة فيما يتعلق باستضافة الأحداث الرياضية مثل كأس العالم لكرة اليد وبطولة العالم لألعاب القوى ودورة الألعاب الآسيوية إضافتها لتصديها لمهمة استكمال دوري أبطال آسيا على أراضيها هذا العام عقب توقف طويل تسبب به انتشار فيروس كورونا.

وفازت قطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022 بلقب كأس آسيا في النسخة السابقة وهي تتنافس مع السعودية وإيران وأوزبكستان والهند على استضافة كأس آسيا 2027 علماً أن النسخة القادمة ستقام في الصين 2023.