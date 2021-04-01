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كرة القدم

الاتحاد العماني لكرة القدم يلغي منافسات الدوري وجميع الأنشطة الرياضية

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قرر الاتحاد العماني لكرة القدم رسمياً إلغاء منافسات الدوري ومسابقة الدرجة الأولى ومختلف الأنشطة الكروية الرجالية والنسائية.

beINSPORTS

ونشر الاتحاد العماني عبر حسابه في تويتر بياناً قال فيه إن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم الخميس أكد من خلاله المحافظة على سلامة جميع الرياضيين المشاركين في أنشطته للموسم الرياضي 2020/2021 مضيفاً أنه اطلع على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بتعليق جميع الأنشطة الرياضية والرسمية والأهلية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021 وحتى إشعار آخر.

 

الاتحاد العماني لكرة القدم فيروس كورونا
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