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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كرة القدم

الاتحاد العراقي يرفع شكوى على نظيره الكوستاريكي

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رفع الاتحاد العراقي لكرة القدم شكوى على نظيره الكوستاريكي لعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين الطرفين الخاص بإقامة مباراة بين المنتخبين في مدينة البصرة.

reuters

 

المنتخب العراقي المنتخب الكوستاريكي
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