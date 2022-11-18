الاتحاد العراقي يرفع شكوى على نظيره الكوستاريكي من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 22:45 رفع الاتحاد العراقي لكرة القدم شكوى على نظيره الكوستاريكي لعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين الطرفين الخاص بإقامة مباراة بين المنتخبين في مدينة البصرة. reuters pic.twitter.com/2GEBSxh531 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) November 18, 2022 المنتخب العراقي المنتخب الكوستاريكي السابق إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدول اقرأ التالي - آخر الأحداث November 18, 2022 22:58 المنتخب البلجيكي يحط الرحال في قطر November 18, 2022 22:45 الاتحاد العراقي يرفع شكوى على نظيره الكوستاريكي November 18, 2022 21:46 كونور كودي: "نحن الآن في قطر ونحترم قواعدها" November 18, 2022 21:12 المنتخب البرتغالي يصل الدوحة November 18, 2022 19:54 إبراهيم القاسم يتحدّث عن المنتخب السعودي November 18, 2022 19:51 يحيى جبران: " التحضيرات أكدت جاهزية المنتخب" November 18, 2022 19:47 فرجاني ساسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS November 18, 2022 19:40 المنتخب المصري يفوز ودياً على بلجيكا November 18, 2022 17:22 أورساتو حكماً لمباراة افتتاح كأس العالم November 18, 2022 17:17 إنفانتينو يؤكد صعوبة عمل الحكام