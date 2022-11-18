الاتحاد العراقي يرفع شكوى على نظيره الكوستاريكي

من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 22:45 رفع الاتحاد العراقي لكرة القدم شكوى على نظيره الكوستاريكي لعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين الطرفين الخاص بإقامة مباراة بين المنتخبين في مدينة البصرة.