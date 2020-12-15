الاتحاد الصيني لكرة القدم يحدد سقف رواتب اللاعبين



وقال الاتحاد الصيني في بيان له الاثنين إن الرواتب السنوية للاعبين الصينيين الذين يلعبون في دوري السوبر المحلي ستبلغ خمسة ملايين يوان (764 ألف دولار) قبل الضرائب، في حين ستكون رواتب اللاعبين الأجانب بحدها الأقصى ثلاثة ملايين يورو (3,65 مليون دولار). موضحا أن هذه السياسة تهدف "إلى الحد من فقاعات الاستثمار في بطولاتنا وتعزيز التنمية الصحية والمستدامة لكرة القدم الاحترافية".

كما حدد الاتحاد سقوف الرواتب في بطولتي الدرجتين الأولى والثانية.

وتعد هذه الإجراءات أحدث جهد فى السنوات الأخيرة لكبح الإنفاق بين الأندية الصينية بعد أن انتقل عدد من النجوم الأجانب المعروفين إلى البلاد بعقود مرتفعة.

وانضم اللاعب البرازيلي أوسكار إلى فريق "شنغهاي اس اي بي جي" في كانون الثاني/يناير 2017 مقابل 60 مليون يورو وهو رقم قياسي على الصعيد الآسيوي، كما تم التعاقد في نفس الفترة مع المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز براتب أسبوعي تم تقديره بـ 730 ألف يورو.

وقال رئيس الاتحاد تشين شيويوان لوكالة أنباء شينخوا الاثنين "إنفاق أندية الدوري الصيني أعلى بحوالي عشرة أضعاف من أندية الدوري في كوريا الجنوبية وثلاثة أضعاف نفقات أندية اليابان (...) بيد أن منتخبنا الوطني يتخلف عليهم بفارق كبير".



