الاتحاد السعودي يوافق على استقالة رونار

وتولى رونار البالغ من العمر 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 في قطر، بعد تصدره مجموعته الآسيوية.
وكان الاتحاد السعودي أعلن في أيار/مايو الماضي تجديد عقد رونار المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027.
وتولى رونار البالغ من العمر 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 في قطر، بعد تصدره مجموعته الآسيوية.
وكان الاتحاد السعودي أعلن في أيار/مايو الماضي تجديد عقد رونار المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027.
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