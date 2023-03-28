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كرة القدم

الاتحاد السعودي يوافق على استقالة رونار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موافقته على استقالة مدرب المنتخب الأول إيرفي رونار.

Reuters

وتولى رونار البالغ من العمر 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 في قطر، بعد تصدره مجموعته الآسيوية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن في أيار/مايو الماضي تجديد عقد رونار المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027.

 

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