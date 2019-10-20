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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الاتحاد السعودي يقيل مدربه التشيلي سييرا

من قبل

قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول، وذلك غداة الخسارة أمام الوحدة صفر-1 في المرحلة السابعة من الدوري المحلي.

beIN SPORTS

وأوضح الاتحاد عبر حساب النادي الرسمي على تويتر أنّ "إقالة سييرا جاء كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق في مبارياته الأخيرة"، مشيراً إلى أنه كلف "المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية، متمنياً له التوفيق".

وبات الوحدة متخصصاً في الإطاحة بمدربي الفرق الأخرى، حيث تسبب حتى الآن في إقالة ثلاثة مدربين وكانت البداية مع الأهلي الذي أقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد الخسارة 1-2 في المرحلة الثالثة، ولحق به ضمك الذي أقال التونسي محمد الكوكي بعد الخسارة صفر-1 في المرحلة الخامسة، ثم الاتحاد بعد خسارة السبت.

خوسيه لويس سييرا
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