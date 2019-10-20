الاتحاد السعودي يقيل مدربه التشيلي سييرا

وأوضح الاتحاد عبر حساب النادي الرسمي على تويتر أنّ "إقالة سييرا جاء كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق في مبارياته الأخيرة"، مشيراً إلى أنه كلف "المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية، متمنياً له التوفيق".

وبات الوحدة متخصصاً في الإطاحة بمدربي الفرق الأخرى، حيث تسبب حتى الآن في إقالة ثلاثة مدربين وكانت البداية مع الأهلي الذي أقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد الخسارة 1-2 في المرحلة الثالثة، ولحق به ضمك الذي أقال التونسي محمد الكوكي بعد الخسارة صفر-1 في المرحلة الخامسة، ثم الاتحاد بعد خسارة السبت.