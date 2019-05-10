الاتحاد الدولي يوسع عقوبة الوكيل رايولا

وذكر فيفا في بيان "قررت لجنة الانضباط في فيفا اليوم توسيع العقوبة التي فرضها الاتحاد الايطالي لكرة القدم على الوكيلين كارمين (مينو) وفينتشنزو رايولا لتصبح دولية".

وكان رايولا أكد الخميس عزمه على اللجوء الى القضاء ضد عقوبة إيقافه عن العمل لثلاثة أشهر فرضها بحقه الاتحاد الإيطالي للعبة من دون أن يحدد أسبابها، ما سيحول دون قيام رايولا الذي يتولى إدارة أعمال لاعبين مثل الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) والإيطالي ماريو بالوتيلي (مرسيليا الفرنسي) والمهاجم الشاب مويز كين (يوفنتوس الإيطالي)، بأي نشاط في الاشهر المقبلة.

وفي بيان تعليقا على العقوبة، تعهد وكيل الأعمال باللجوء الى القضاء لمواجهة اتحاد إيطالي اعتبر أنه "ضعيف وغير موجود".

وقال الوكيل البالغ من العمر 51 عاما "الإيقاف الإيطالي ليس مفاجئا، للأسف"، مضيفا "أعتقد أن الاتحاد الإيطالي لم يغفر لي انتقاداتي لدوره في الحالة المزرية لكرة القدم الإيطالية، إضافة الى دوره في الجولة الأخيرة من مشكلة العنصرية" التي تصيب ملاعب الكرة المحلية.

واعتبر رايولا أن العقوبة التي تمنعه دون إبرام اتفاقات مع الأندية الإيطالية في الفترة المحددة "لن تكون لها مضاعفات على اللاعبين الذين أمثلهم".