الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوافق على استضافة الأرجنتين لمونديال تحت 20 عاماً

وقال "فيفا" بعد اجتماع لمكتب مجلسه إن البطولة ستجمع 24 منتخباً "وستحلّ الأرجنتين محل إندونيسيا كدولة مضيفة".

وأضافت الهيئة أن قرعة مونديال تحت 20 عاماً ستجرى الجمعة في مقر الـ"فيفا" في زيوريخ.

وقبل ساعات من قرار الموافقة، أكدت الأرجنتين رسمياً أنها جاهزة لاستضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاماً.

وقّع وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا ورئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا على الضمانات المالية والإدارية "التي طلبها (فيفا) حتى نتمكن من استضافة" كأس العالم تحت 20 عاماً، حسب ما أفاد تابيا.

وتابع رئيس الاتحاد المحلي للعبة في فيديو مقتضب صادر عن وزارة الاقتصاد أنه كان من المقرر أن تنتهي "زيارة فنية" للجنة من الاتحاد الدولي الاثنين للإشراف على الملاعب التي ستقام عليها المباريات وكذلك المعسكرات التدريبية.

