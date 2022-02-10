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كرة القدم

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يؤكد استضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين

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أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس رسميا إقامة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في موعدها المحدد في الجزائر.

AFP

وستُجرى البطولة القارية في الجزائر من 8 إلى 31 يناير 2023.

وكان من المفترض أن تقام منافسات "الشان" بين 10 يوليو و1 أغسطس 2022 في الجزائر بيد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرّر تأجيلها إلى مطلع العام المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا.

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