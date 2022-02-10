الاتحاد الجزائري لكرة القدم يؤكد استضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين

وستُجرى البطولة القارية في الجزائر من 8 إلى 31 يناير 2023.

وكان من المفترض أن تقام منافسات "الشان" بين 10 يوليو و1 أغسطس 2022 في الجزائر بيد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرّر تأجيلها إلى مطلع العام المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا.