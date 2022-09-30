الاتحاد التشيلي لكرة القدم يطعن ضدّ قرار "فيفا"

ورفض الـ"فيفا" في وقت سابق هذا الشهر طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيو الذي تزعم تشيلي أنه لم يكن مؤهلا للعب التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.

وخاض كاستيو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ولعب مرتين أمام تشيلي.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™، وستواجه قطر صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح، بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع.

ونفت الإكوادور أن كاستيو غير مؤهل للعب بقميصها.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أنها قبلت طعنا أيضا من الاتحاد البيروفي، إذ احتلت بيرو المركز الخامس لتفقد فرصة التأهل المباشر ثم خسرت من أستراليا في الملحق.

ومن المتوقع صدور قرار بحلول العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني قبل أيام من انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ يوم 20 من الشهر ذاته.



