الاتحاد التركي يعلن إقامة كأس السوبر في دولة قطر

وجاء في بيان نشره الاتحاد التركي على حسابه الرسمي على تويتر أن كأس السوبر لموسم 2020-2021 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس من كانون الثاني/يناير عام 2022 وسيحتضنها استاد أحمد بن علي المونديالي.

وكان بشيكتاش توج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي بعد أن حصل على المركز الأول برصيد 84 نقطة بفارق 4 نقاط عن غلطة سراي صاحب المركز الثاني.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak. pic.twitter.com/a9NbIZaXTR — TFF (@TFF_Org) December 20, 2021

يذكر أن بشيكتاش هو بطل الكأس المحلية أيضاً في الموسم الماضي وتوج بها عقب فوزه على أنطاليا سبور في النهائي بهدفين دون رد لذلك فسيخوض أنطاليا مواجهة كأس السوبر بصفته وصيف بطل الكأس.

ويستعد استاد أحمد بن علي أيضاً لاستضافة كأس السوبر الإفريقية التي ستقام بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.