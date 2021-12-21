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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كرة القدم

الاتحاد التركي يعلن إقامة كأس السوبر في دولة قطر

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر التركية بين بشيكتاش وأنطاليا سبور في دولة قطر مطلع العام القادم.

AFP

وجاء في بيان نشره الاتحاد التركي على حسابه الرسمي على تويتر أن كأس السوبر لموسم 2020-2021 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس من كانون الثاني/يناير عام 2022 وسيحتضنها استاد أحمد بن علي المونديالي.

وكان بشيكتاش توج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي بعد أن حصل على المركز الأول برصيد 84 نقطة بفارق 4 نقاط عن غلطة سراي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن بشيكتاش هو بطل الكأس المحلية أيضاً في الموسم الماضي وتوج بها عقب فوزه على أنطاليا سبور في النهائي بهدفين دون رد لذلك فسيخوض أنطاليا مواجهة كأس السوبر بصفته وصيف بطل الكأس.

ويستعد استاد أحمد بن علي أيضاً لاستضافة كأس السوبر الإفريقية التي ستقام بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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