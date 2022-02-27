English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
كرة القدم

الاتحاد الإنكليزي يعلن عدم مواجهة روسيا في المستقبل المنظور

من قبل

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأحد عن عدم مواجهة روسيا في المستقبل المنظور على خلفية التطورات الأخيرة ضد أوكرانيا.

Reuters

ووفقاً للاتحاد الإنكليزي لن يلعب منتخب إنكلترا  أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.  

وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي إنّه اتخذ هذا القرار حيث: "يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية" بعد بدء غزو أوكرانيا.

واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أيّ مباراة لكرة القدم ضد روسيا.

منتخب إنكلترا روسيا أوكرانيا الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم
السابق لايبزيغ يستعيد المركز الرابع و
اقرأ
لايبزيغ يستعيد المركز الرابع ودورتموند يواصل خيباته
التالي الاتحاد الدولي لكرة القدم يتخذ
اقرأ
الاتحاد الدولي لكرة القدم يتخذ قرارات مشددة بحق روسيا

آخر الأحداث

>