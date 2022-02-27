ووفقاً للاتحاد الإنكليزي لن يلعب منتخب إنكلترا أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.
وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي إنّه اتخذ هذا القرار حيث: "يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية" بعد بدء غزو أوكرانيا.
واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أيّ مباراة لكرة القدم ضد روسيا.
الاتحاد الإنكليزي يعلن عدم مواجهة روسيا في المستقبل المنظور
ووفقاً للاتحاد الإنكليزي لن يلعب منتخب إنكلترا أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.
منتخب إنكلترا روسيا أوكرانيا الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم