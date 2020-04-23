الاتحاد الإنكليزي يتهم داير بسوء التصرف

وبدا لاعب منتخب إنكلترا، الذي نفذ واحدة من ركلات ترجيح فريقه بنجاح بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي، غاضباً من شيء قيل بعد المباراة وذهب إلى المشجع.

وأظهر مقطع فيديو داير يقفز من فوق المقاعد ويدخل في مشاجرة مع أحد الجماهير قبل أن يتدخل رجال الأمن وبعض المشجعين الآخرين.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان "تم توجيه تهمة سوء التصرف إلى ايريك داير لانتهاك لوائح الاتحاد الإنكليزي".

وتابع البيان "تصرف لاعب وسط توتنهام عقب المباراة التي أقيمت في كأس الاتحاد أمام نوريتش سيتي يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس بشكل غير لائق أو ينطوي على تهديد لآخرين".

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وقتها إنه يتعاطف مع داير لكن تصرفه كان خاطئاً.

وقال الاتحاد الانكليزي إن أمام داير حتى الثامن من أيار/مايو للرد على الاتهام.



