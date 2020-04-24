الاتحاد الإنكليزي يؤكد رحيل نيفيل في 2021

وكان من المفترض ان يشرف مدافع مانشستر يونايتد وانكلترا السابق على منتخب السيدات في البطولة القارية التي كان من المقرر إقامتها على أرضه في صيف العام المقبل، لكنها رحّلت الى العام 2022 بعد إعادة جدولة الاتحاد القاري (ويفا) لبطولة الرجال بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الإنكليزي اليوم، التقارير التي تحدثت بالأمس عن رحيل المدرب البالغ من العمر 43 عاما.

وجاء في بيان الاتحاد "بعد قرار ويفا (الخميس) إرجاء كأس أوروبا للسيدات الى العام 2022، أكد فيل نيفيل التزامه احترام المدة الكاملة لعقده مع الاتحاد الانكليزي، التي تعني أنه سيترك منصبه في تموز/يوليو 2021".

ومن غير المرجح ان يشرف نيفيل على منتخب السيدات في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو، والتي أرجئت بدورها الى صيف العام 2021، وذلك لان الاتحاد الانكليزي يفضل منح الفرصة لخليفته لخوض تجربة في بطولة كبيرة قبل النهائيات الأوروبية.

وقالت سو كامبل مديرة كرة السيدات في الاتحاد الإنكليزي "لما هو من مصلحة منتخب إنكلترا للسيدات، اتفق الطرفان على أن أولويتنا المشتركة هي ضمان وجود استمرارية في التدريب (...) في الطريق الى كأس أوروبا على أرضنا والتطلع قدما الى كأس العالم 2023".

وتابعت "سنناقش الخطوات المقبلة مع اللجنة الأولمبية البريطانية (...) ولسنا في موقع يسمح لنا بالإدلاء بأي تعليق إضافي في الوقت الراهن".

وتولى نيفيل الإشراف على المنتخب في كانون الثاني/يناير 2018، وترك بصمته سريعا نجح نيفيل سريعا بوضع بصمته وقاده الى الفوز للمرة الأولى بلقب كأس دورة "شي بيليفز كاب" الدولية الودية في الولايات المتحدة، وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2019 في فرنسا، قبل الخسارة بصعوبة 1-2 أمام حاملة اللقب الولايات المتحدة.

الا ان مستوى المنتخب شهد تراجعا حادا منذ حينها، إذ خسر سبع مباريات من أصل 11 خاضها.

وعلى رغم تحديد موعد رحيله عن المنتخب، أبدى نيفيل تطلعه الى المرحلة المقبلة، واستئناف المنافسات المعلقة حاليا بسبب فيروس كورونا.

وقال الدولي الانكليزي السابق "نتيجة التغييرات التي طرأت على الجدول الزمني للبطولات، سنعمل على وضع جدول جديد للمباريات ما إن يصبح الوضع آمنا وملائما لذلك".

وتابع "أتطلع قدما للعودة الى العمل مع المنتخب في أسرع وقت ممكن. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبات وهناك الكثير من العمل للقيام به فيما نتطلع للتطور كفريق في العام 2021".