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كرة القدم

الاتحاد الإنكليزي يؤكد استمرار ساوثغيت في منصبه

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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأحد أنّ غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا الأول سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا 2024.

Reuters

وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان: "يسعدنا التأكيد أنّ غاريث ساوثغيت سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب إنكلترا وسيقود مسيرتنا في بطولة أوروبا 2024، غاريث والمدرب المساعد ستيف هولاند حظيا دوماً بكامل دعمنا وسيبدأ الآن استعدادنا لبطولة
 أوروبا".

منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت
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