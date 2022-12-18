الاتحاد الإنكليزي يؤكد استمرار ساوثغيت في منصبه

من قبل Reuters December 18, 2022 12:48 أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأحد أنّ غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا الأول سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا 2024.