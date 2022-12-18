وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان: "يسعدنا التأكيد أنّ غاريث ساوثغيت سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب إنكلترا وسيقود مسيرتنا في بطولة أوروبا 2024، غاريث والمدرب المساعد ستيف هولاند حظيا دوماً بكامل دعمنا وسيبدأ الآن استعدادنا لبطولة
أوروبا".
الاتحاد الإنكليزي يؤكد استمرار ساوثغيت في منصبه
وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان: "يسعدنا التأكيد أنّ غاريث ساوثغيت سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب إنكلترا وسيقود مسيرتنا في بطولة أوروبا 2024، غاريث والمدرب المساعد ستيف هولاند حظيا دوماً بكامل دعمنا وسيبدأ الآن استعدادنا لبطولة
منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت