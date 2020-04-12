الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يمدد إيقاف النشاط

وكان الاتحاد قد أوقف النشاط في 15 آذار/مارس لأربعة أسابيع، وقرر اليوم تمديده لأجل غير مسمى "بعد تقييم الوضع مع الجهات المختصة".

وسبق للاتحاد ان شكل فريق عمل تنسيقيا يضم ممثلين عنه وعن رابطة المحترفين لوضع تصورات حول المواعيد المقترحة لعودة دوري الدرجتين الأولى والثانية وإقامة نهائي كأس الامارات، اضافة الى دراسة عقود اللاعبين. ومن المقرر ان يعرض الفريق توصياته على اجتماع للاتحاد يعقد في وقت لاحق الأحد، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لاحقا.

وأكد الاتحاد ان قرار إيقاف النشاط الرياضي يشمل المنتخبات الوطنية، ودوري الدرجة الأولى الذي يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن العين بعد إقامة 19 مرحلة من أصل 26، ومسابقة كأس الامارات الذي تأهل العين والظفرة الى مباراتها النهائية، ودوري الدرجة الثانية.

ولاحقا، اعلن الاتحاد الاماراتي في بيان له انه اطلع على تقرير فريق العمل التنسيقي "واجاز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لكافة اللاعبين والمدربين تشمل تأجيل تقليص رواتبهم لفترة معينة من تاريخ 15 اذار/مارس 2020 ولحين عودة النشاط الرياضي".

وتابع "بخصوص اللاعبين والمدربين المواطنين أجاز مجلس الإدارة للأندية القيام باقتطاع نسبة من الراتب الشهري ولمدة مؤقتة بما لا تزيد عن 40 في المئة على أن لا يقل الراتب الأدنى للاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة، أما بخصوص لاعبي ومدربي أندية الدرجة الأولى تكون نسبة الاقتطاع الموقتة من الراتب لا تزيد عن 40 في المئة على أن لا يقل الحد الأدنى للراتب بعد الاقتطاع عن 10 آلاف درهم إماراتي.

اما بخصوص اللاعبين والمدربين الأجانب فانه يتم تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وقواعده التنظيمية كون القرارات الداخلية الصادرة عن اتحاد الكرة غير ملزمة أمام اللجان القضائية والتحكيمية في الفيفا.

في المقابل، ألغى الاتحاد الاماراتي للعبة جميع أنشطة الفئات العمرية لموسم 2019-2020 إضافة الى دوري السيدات.