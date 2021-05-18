الاتحاد الإفريقي يعلن عن فريق عمله الجديد

وصادقت اللجنة التنفيذية على هذا القرار خلال اجتماعها في كيغالي السبت الماضي، بحسب ما ذكر "كاف" في بيان.

وسيواصل رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع مهمته على رأس اللجنة المالية ويعاونه رئيس الاتحاد الزامبي أندرو كامانغا.

وستكون هناك إدارة جديدة للبطولة الرئيسة كأس الأمم الإفريقية، برئاسة موتسيبي الذي خلف الملغاشي أحمد أحمد المطارد بفضائح فساد في 12 آذار/مارس الماضي.

ويعاونه رئيسا الاتحاد السنغالي أوغستين سنغور والنيجيري أماجو بينيك.

و "بناءً على نجاح" بطولة الأمم للمحليين في الكاميرون، سيتولى القائم بأعمال رئيس الاتحاد الكاميروني سيدو مبومبو نغويا رئاسة اللجنة.

كما سيتولى رئيس الاتحاد الموريتاني أحمد يحيى، النائب الثاني لرئيس "كاف"، رئاسة لجنة مسابقات الأندية ونظام إدارة تراخيص الأندية.

وتدير هذه اللجنة مسابقات دوري الأبطال، كأس الكونفيدرالية، كأس السوبر، بالإضافة إلى دوري أبطال السيدات الجديد بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكرة النسائية.

وسيتولى سنغور، النائب الأول لرئيس "كاف"، رئاسة لجنة الشؤون القانونية والاتحادات الوطنية. وتم تعيين رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء رئيساً للجنة الطبية.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن موتسيبي لا زال "يتلقى اقتراحات إضافية بشأن كل من لجنة التحكيم، ولجنة التطوير الفني".

