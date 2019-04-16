الاتحاد الإفريقي يؤكد إجراء تغييرات في أمانته العامة

وأشار الاتحاد في بيان نشر اليوم إلى أن لجنته التنفيذية التي اجتمعت في القاهرة في 11 نيسان/أبريل و12 منه اتخذت قرارات تتعلق بـ "إعادة هيكلة" إدارته، بما يشمل "إقالة الأمين العام عمر فهمي، ورحيل نائب الأمين العام المسؤول عن الإدارة والأمور المالية الصادق علاوي بالتراضي، وتعيين معاذ حاجي كأمين عام جديد".

وكانت المتحدثة باسم الاتحاد نتالي راب قد أفادت وكالة فرانس برس مساء الإثنين عن إقالة فهمي من منصبه، من دون التطرق الى أسبابها التي أشارت تقارير صحافية الى أنها ترتبط بتوجيه فهمي (36 عاما) اتهامات بالفساد الى رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن حاجي "شخصية معروفة في عالم كرة القدم. خدم من قبل في عدة مهام بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من بينها المدير الإداري للمنتخبات الوطنية والمنسق العام المسؤول عن العلاقات الدولية من 2014 إلى 2018".

كما شغل حاجي "منصب نائب مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها (مملكة) المغرب في 2014".

وتأتي هذه التغييرات والتقارير بعد أيام على استضافة القاهرة الجمعة لسحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبلين.