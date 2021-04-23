الاتحاد الأوروبي يعلن عن استبدال بلباو ودبلن في استضافة يورو 2020



وأكد يويفا اليوم الجمعة أنّ إشبيلية ستكون بدلاً من بلباو أما المباريات التي كانت مقررة في دبلن فستنقل إلى سان بطرسبرغ ولندن.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في موقعه الرسمي على الإنترنت بعد اجتماع عبر الفيديو أنّ سبب نقل المباريات من بلباو إلى إشبيلية يعود لإتاحة الفرص لبعض الجماهير لمشاهدة المباريات عبر المدرجات شاكراً تعاون المسؤولين في إسبانيا، وكذلك الحال بالنسبة لدبلن إذ لم تقدم ضمانات لحضور الجماهير.

وقال ألسكندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن يويفا عمل مع الاتحادات المضيفة والسلطات من أجل ضمان بيئة آمنة واحتفالية في العالم، مؤكداً سعادته بقدرة المدن المستضيفة على استقبال المشجعين (نسب محددة) خلال يورو 2020.

وتأجلت نهائيات كأس أوروبا 2020 للصيف المقبل (من 11 حزيران/يونيو حتى 11 تموز/يوليو المقبلين) بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن تقام في 11 مدينة مختلفة في 11 دولة.



كما تم تأكيد استقبال ميونيخ للمباريات، من بينها القمة بين ألمانيا وفرنسا في 15 حزيران/يونيو، في حين زالت الشكوك بشأن كل من باكو، روما، بوخارست، غلاسكو، كوبنهاغن، بودابست وأمستردام.