الاتحاد الأوروبي لكرة القدم درس "خياراته" بشأن الأندية المنشقّة



وقال الاتحاد القاري في بيان إثر انتهاء اجتماع لجنته التنفيذية في لوزان "تم إبلاغ اللجنة التنفيذية بآخر التطورات في ما يتعلق بدوري السوبر لا سيما الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي والإجراءات التي ينوي اتخاذها".

وكان الاتحاد القاري شهد انفصالا خطط له 12 ناديًا من نخبة الأندية القارية لإطلاق مسابقة دوري السوبر، لكن ردود الأفعال الصارمة من أنصار هذه الأندية واتحاداتها الوطنية وأغلبية الرأي العام جعلتها تتراجع عن خطوتها ولم تكتف بهذا الأمر بل قدمت اعتذارها إلى أنصارها.

وانسحب حتى الآن 9 أندية من دوري السوبر الأوروبي بينها ستة من إنكلترا، في حين لم يفعل ذلك حتى الآن قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بالاضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكان من الخيارات استبعاد الثلاثي المؤلف من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقرر الأسبوع المقبل، لكن رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفرين استبعد القيام بهذه الخطوة وقال لشبكة "بوب تي" السلوفينية الأربعاء "ثمة فرصة ضئيلة لعدم إقامة مباريات الأسبوع المقبل (في دوري الأبطال). إذا قمنا بإلغاء هذه المباريات، ستقوم شبكات التلفزة بالمطالبة بتعويضات".

