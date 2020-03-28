الاتحاد الأوروبي لا يعرف متى يمكن استئناف الموسم

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بأنه لا يدري متى يمكن معاودة الموسم القاري الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن اتحاده وضع "خطة أ، ب، أو ج" بحسب الظروف.

وقال تشيفيرين في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية ونشرتها السبت "لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء. وضعنا خطة أ، ب أو ج: نحن على تواصل مع رابطات الدوريات، الاندية، لدينا مجموعة عمل. يتعين علينا انتظار باقي القطاعات".

ولدى سؤاله عن الخيارات المحتملة لمعاودة النشاط الكروي اجاب تشيفيرين "منتصف ايار/مايو، في حزيران/يونيو او حتى في اخر حزيران/يونيو. ثم اذا لم نتوصل الى ذلك، سنفقد الموسم على الارجح".

وكشف "ثمة اقتراح يهدف الى انهاء الموسم الحالي في مطلع الموسم التالي الذي سيتأخر في الانطلاق" لكنه اضاف "كوننا لا نعرف متى سينتهي الوباء، لا نستطيع وضع خطة نهائية".

واتخذ الاتحاد الاوروبي للعبة في اجتماع طارئ له الاسبوع الماضي قرارا بتأجيل كأس اوروبا 2020 الى العام المقبل وتعليق جميع مسابقاته "حتى اشعار اخر".

وتوقفت مسابقتا دوري الابطال والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في الدور ثمن النهائي، ودوري الابطال للسيدات في ربع النهائي.

وتطرق المسؤول القاري الى طلب بعض الأندية من لاعبيها تخفيض رواتبهم بسبب الازمة الصحية المستجدة فقال بأن "لا وجود للانانية" في هذا الوضع مؤكدا بأن "عددا كبيرا من اللاعبين وافق" على هذا الامر.

وتابع "الأزمة تطال الاندية ايضا ولا شيء سيبقى كما في السابق بعد هذه السنة الرهيبة" مشيرا الى امكانية احداث تعديلات على قوانين اللعب النظيف.

وأدلى تشيفرين الذي تولى رئاسة الاتحاد القاري في ايلول/سبتمبر عام 2016 بتصريحات سياسية الى الصحيفة الايطالية تتعلق بالاتحاد الاوروبي بقوله "لقد خاب ظني بالاتحاد الاوروبي. أوروبا غارقة تحت قوانين زائدة، منقسمة، ولهذا السبب فهي ضعيفة. لا وجود للتضامن وهو أمر محزن".



