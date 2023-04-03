الاتحاد الألماني يمدد عقد المدربة فوس-تيكلنبورغ سنتين

والمدربة البالغة 55 عاماً التي تحمل في رصيدها 125 مباراة دولية وأربعة ألقاب في بطولة أوروبا، تهدف إلى قيادة ألمانيا نحو لقبها الثالث في كأس العالم بعد 2003 و2007.

كانت فوس-تيكلنبورغ عضواً في الفريق الذي خسر نهائي كأس العالم 1995، لكنها تأمل بتحقيق ما هو أفضل في مونديال أستراليا ونيوزيلندا الصيف المقبل.

قالت فوس-تيكلنبورغ التي استلمت مهامها في 2018 وقادت المانيا إلى نهائي كأس أوروبا العام الماضي عندما خسرت أمام إنكلترا المضيفة: "أنا سعيدة لمواصلة العمل مع فريق رائع من المدربات، التشكيلة والفريق العامل وراء الكواليس".

تابعت "أشكر الاتحاد الألماني على ثقته. بعد كاس أوروبا العام الماضي، أنا مقتنعة بأن مهمتنا لم تنته بعد".

وقعت ألمانيا في المجموعة الثامنة في كأس العالم، وتفتتح مشوارها مع المغرب في ملبورن في 24 تموز/يوليو. تلعب بعدها مع كولومبيا في سيدني ثم كوريا الجنوبية في بريزبين في 30 تموز/يوليو و3 آب/أغسطس توالياً.

وكانت ودّعت في النسخة الماضية في فرنسا، من الدور ربع النهائي عندما خسرت أمام السويد.

