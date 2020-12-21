الاتحاد الألماني يلحق عقوبة قاسية بماركوس تورام

وقال الاتحاد الألماني الإثنين: "فرضت المحكمة الرياضية في الاتحاد الألماني لكرة القدم على ماركوس تورام... عقوبة الإيقاف لست مباريات مع تغريمه 40 ألف يورو".

وحدد الاتحاد أن الإيقاف سيكون لخمس مباريات مع تعليق العقوبة بشأن المباراة السادسة حتى "21 كانون الأول/ديسمبر 2021"، على أن يشمل الإيقاف مباريات "كأس ألمانيا والدوري الألماني".

وسبق لمونشنغلادباخ أن عاقب لاعبه بغرامة قدرها 150 ألف يورو نتيجة هذا التصرف المشين الذي أدى الى طرده في مباراة السبت بعد بصقه في وجه مدافع هوفنهايم ستيفان بوش، في حركة اعتذر عنها لاحقاً، قائلا "اليوم (السبت) حصل شيء ما لا يمت بصلة إلى شخصيتي ولا يجب أن يحصل أبداً".

وتابع "رديت على منافس بطريقة خاطئة وحصل شيء ما بشكل خاطىء ولم يكن متعمداً. أعتذر من الجميع، من ستيفان بوش، من المنافسين، من زملائي، من عائلتي، وكل من رأى الحركة التي قمت بها".

وكان ابن الـ23 عاماً يدرك أن ما قام به لن يمر دون عقاب، قائلاً: "بالطبع، أنا أتقبل كل العواقب الناجمة عن الحركة التي قمت بها".

ويأتي إيقاف تورام في فترة صعبة لفريقه الذي يعاني محلياً ما تسبب بتراجعه الى المركز الثامن، في حين ضمن تأهله الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة بمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي.

وستحرم العقوبة مونشنغلادباخ من خدمات الدولي الفرنسي في مباراة الدوري المرتقبة ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الثامن من كانون الثاني/يناير.



