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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كرة القدم

الاتحاد الألماني يستعين بالحرس القديم لإعادة بناء المنتخب

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أعلن الاتحاد الألماني عن تأسيس مجموعة من اللاعبين السابقين، بمن فيهم كارل-هاينتس رومينيغه وماتياس سامر، من أجل المساعدة في استعادة المنتخب مكانته بعد خروجه من من الدور الأول لكاس العالم للمرة الثانية تواليًا.

Reuters


وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف إنّ رودي فولر وأوليفر كان وأوليفر مينتزلاف سيشاركون أيضًا في المجموعة التي تمّ تكليفها لمساعدة ألمانيا للتحضير لنهائيات كأس أوروبا 2024.

عانت ألمانيا على الساحة الدولية منذ فوزها بلقب مونديال 2014، حيث فازت بثلاث مباريات فقط من آخر 11 مباراة لها في بطولة كبرى (مونديال أو يورو).

وخرجت ألمانيا من الدور الأول لمونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، كما خرجت من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في صيف 2021.

رغم الانتكاسة في قطر إثر سقوط صادم افتتاحي ضد اليابان وتعادل مع إسبانيا وفوز غير مجدٍ على كوستاريكا، جدد الاتحاد ثقته بالمدرب هانزي فليك حتى عام 2024، لكنه يبحث عن مدير جديد للمنتخب بعد رحيل أوليفر بيرهوف.

كما على المنتخب أن يبدأ إعادة البناء بغياب قائده وحارسه مانويل نوير الذي أعلن عن تعرضه لكسر في رجله خلال ممارسة التزلج.

منتخب ألمانيا رومينيغه
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