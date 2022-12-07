الاتحاد الألماني يجدد الثقة في مدرب المنتخب هانزي فليك

Gemeinsam haben Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke und Hansi Flick heute ein freundliches und konstruktives Gespräch über die aktuelle Situation und die Perspektiven des @DFB_Team geführt.



Zum Ergebnis des Gesprächs erklärt der #DFB:

➡️ https://t.co/jyoMsWM42B



📸 GES pic.twitter.com/sIZyKfD0tQ — DFB (Verband) (@DFB) December 7, 2022

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في خبر له أن الرئيس بيرند نويندورف، ونائب رئيس الاتحاد الألماني هانز يواكيم واتسكيه، والمدرب هانزي فليك أجروا اليوم نقاشات ودية وبناءة حول الوضع الحالي وآفاق المنتخب".

وشرح بيرند نويندورف: "نحن مقتنعون جميعًا بأن بطولة أوروبا 2024 في بلدنا تمثل فرصة عظيمة لكرة القدم في ألمانيا. هدفنا هو جعل هذه البطولة نجاحًا رياضيًا لنا. لدينا ثقة كاملة في هانسي فليك بأنه" سيتقن هذا التحدي مع فريقه. فيما يتعلق بخلف أوليفر بيرهوف، فقد اتفقنا على أننا سنناقش أولاً الهيكل المستقبلي لهذه الوظيفة هذه داخل اتحاد الكرة الألماني ثم اتخاذ قرار بشأنها ".

وكان الاتحاد الألماني قد أنهى مساء الاثنين عقد المدير الرياضي أوليفر بيرهوف كأول رد فعل على الخروج من دور المجموعات للمونديال الثاني توالياً.

وقال فليك: "أنا وفريقي التدريبي متفائلون بشأن اليورو في بلدنا. فنحن كفريق يمكننا تحقيق أكثر بكثير مما أظهرناه في قطر. ضاعت فرصة عظيمة منا هناك. سوف نستخلصالدروي من ذلك، لدي ثقة في المسار المشترك المتفق عليه اليوم مع بيرند نويندورف وأكي واتسكي. نريد جميعًا أن تتجمع ألمانيا بأكملها خلف المنتخب الوطني مرة أخرى في بطولة أوروبا 2024".