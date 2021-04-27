الاتحاد الألماني سيناقش منصب مدرب المانشافت مع فليك

وقال متحدث باسم الاتحاد: "من المعروف أن هانزي فليك يحظى بتقدير كبير من قبل الاتحاد. يمكننا أن نؤكد أنه في هذا السياق سنجري الآن مناقشات معه ومع مسؤولي بايرن".

وأوضح المتحدث أنه "في الوقت الحالي لن نقوم بأي تعليقات أخرى على بقية الإجراء حيث سنقوم أولا بالتنسيق داخلياً مع جميع الأطراف المعنية، بكل عناية وهدوء لازمين".

وفتحت طريق فليك إلى الإدارة الفنية للمانشافت منذ الإعلان صباح الثلاثاء عن إنهاء عقده مع بايرن في نهاية الموسم، بناءً على طلبه، بسبب خلافات مع المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش.

وأعلن العملاق البافاري المتوج بالألقاب الثمانية الاخيرة في البوندسليغا الثلاثاء رسمياً عن التعاقد مع المدرب الشاب للايبزيغ يوليان ناغلسمان (33 عاماً) لخلافته.

وكان الاتحاد الألماني شدد منذ أسابيع عدة على عدم رغبته في التفاوض مع مدرب ما زال مرتبطا بعقد مع فريقه. كما استبعد دفع تعويض لحسم الصفقة.

وسيخلف فليك الذي يعتبر الخيار الأول للاتحاد الألماني، يواكيم لوف الذي أعلن في آذار/مارس الماضي أنه سيترك منصبه مدربا للمانشافت عقب نهائيات كاس أوروبا الضيف المقبل وذلك بعد خمسة عشر عامًا على رأس الادارة الفنية لأبطال العالم 2014.

ويعرف فليك جيدا المنتخب الألماني بعدما عمل مساعدا للوف لمدى 12 عاما (2006-2014) توجها بلقب مونديال البرازيل 2014.



