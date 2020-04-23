الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مصمم على إنهاء الموسم

وكان الاتحاد الاسترالي من آخر الاتحادات العالمية التي قررت تعليق مبارياتها بسبب تفشي "كوفيد-19".

واشار الاتحاد الاربعاء انه سيجتمع مجددا الشهر المقبل لبحث استئناف منافسات دوري "ايه ليغ"، مشددا انه من الصعب استئناف التمارين قبل نهاية ايار/مايو.

واشار الاتحاد الى وجوب ضمان صحة اللاعبين والاجهزة الفنية والإدارية المشاركة قبل استئناف اي مباراة، والمشروطة برفع الحظر الحكومي على التنقلات والتجمعات.

قال مدير عام الاتحاد جيمس جونسون "سنعاود المباريات في أقرب فرصة متاحة، والخطوة الاولى ستكون استئناف التمارين. سنعيد برمجة المباريات".

تابع "من الصعب جدا ان تبدأ هذه العملية قبل نهاية ايار/مايو".

ولا تُعدّ كرة القدم الرياضة الاكثر شعبية في البلاد، لكن يمارسها نحو مليوني شخص.

وبدأ موسم النخبة الذي يضم 11 ناديا، بينها ولينغتون فينيكس النيوزيلندي، في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وكان الدور المنتظم على وشك الانتهاء لكن تم تعليقه قبل خمس جولات من نهايته.

وسجلت استراليا 6600 اصابة بالفيروس و75 حالة وفاة، فيما تراجع عدد المصابين في الاسابيع الماضية.