الاتحاد الآسيوي يدعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا

وقال الشيخ سلمان "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم في قارة آسيا، سوف أقوم بدعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة كأس العالم للسيدات 2023، وأنا واثق أنني سأحصل على دعم جميع ممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "هذا الترشيح يعتبر تاريخيا لكونه الأول الذي يجمع دولتين من اتحادين قاريين مختلفين، وذلك مع أصدقائنا وجيراننا في اتحاد أوقيانوسيا، وكذلك فإن ملف الترشيح هو الأفضل من الناحية الفنية ضمن الملفات التي ستعرض على مجلس الاتحاد الدولي يوم 25 حزيران/يونيو، ويجب أن نعتمد على توصيات الخبراء في هذا المجال".

ويختار مجلس الاتحاد الدولي للعبة الدولة المضيفة خلال اجتماعه الخميس المقبل، حيث يتنافس ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا مع ملف كولومبيا بعد انسحاب اليابان.

وتابع "تقرير تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم كان واضحاً من خلال تميز البنية التحتية الرياضية التي ستسمح للاعبات بتقديم أفضل مستوى فني، والتي تتوافق مع قيمة البطولة وأهميتها"، مؤكدا أن التقرير "أظهر جودة البنية التحتية المميزة في كلا البلدين، بالإضافة إلى القيمة التجارية المميزة التي يمكن تحقيقها، والالتزام الذي أكدته حكومتا البلدين في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الملف".

ويختار مجلس الاتحاد الدولي للعبة الدولة المضيفة خلال اجتماعه الخميس المقبل، حيث يتنافس ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا مع ملف كولومبيا بعد انسحاب اليابان لصالح الملف المشترك.

واستعرض الشيخ سلمان عدة جوانب مضيئة في الملف الأسترالي-النيوزلندي أهمها "الطبيعة الفريدة لهذا الملف الذي يجمع اتحادين قاريين، (...) المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث أن مثل هذه البطولة سيكون لها تأثير كبير بتطوير اللعبة في منطقة آسيا والباسيفيك، وبالتالي فإن اختيار هذا الملف يعتبر الخيار الوحيد".

وأكد أن قارة آسيا أظهرت خلال السنوات الست الماضية روح الوحدة والتضامن، مبديا ثقته بأن تلك الروح ستتواصل من خلال وحدة ممثلي القارة الآسيوية في مجلس الاتحاد الدولي في دعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا.

وشكر الاتحاد الياباني على قراره بوضع الأولوية لمصالح كرة القدم الآسيوية من خلال اتخاذ قرار دعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا، لافتا إلى أن ملف ترشيح اليابان، إلى جانب ملف ترشيح كوريا الجنوبية الذي انسحب في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدا امتلاك قارة آسيا للحماس والإرادة والقدرة على استضافة أهم البطولات العالمية، كما فعلت قطر من خلال كأس العالم 2022.