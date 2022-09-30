English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنح قطر شرف استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

من قبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة استضافة قطر لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي ستقام في عام 2024.

AFP

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي للعبة: "قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التوصية باختيار قطر من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024، وذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقد يوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور".

وأضاف البيان: "وبعد عملية تحليل شاملة للملفات المترشحة والتقييم الكلي للمخاطر في الجوانب الرئيسية المختلفة، فقد تم اختيار قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 اعتباراً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام، من قبل اللجنة التي درست خمسة ملفات مترشحة تضمنت أيضاً إيران والسعودية والإمارات وأوزبكستان". 
 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولة قطر كأس آسيا تحت 23 عاما
السابق فوز كبير للعراق وتعادل البحرين
اقرأ
فوز كبير للعراق وتعادل البحرين
التالي خافي مارتينيث في لقاء حصري مع
اقرأ
خافي مارتينيث في لقاء حصري مع beIN SPORTS
-

آخر الأحداث

>