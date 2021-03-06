الإيفواري أنوما ينسحب لمصلحة الجنوب افريقي موتسيبي

قال أنوما في برنامج تلفزيوني الجمعة في كوت ديفوار: "بعد تأملات ومشاورات، قررت التخلي عن ترشيحي لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف".

وسيوقع أنوما والمرشحان الآخران السنغالي أوغوستان سنغور والموريتاني احمد ولد يحيى اتفاقا السبت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو.

ينص الاتفاق على التخلي عن ترشيحهم مقابل الحصول على منصب مستشار الرئيس ونائبي الرئيس توالياً.

تابع أنوما "غداً سنكمل اتفاق الرباط في نواكشوط" مؤكداً ضمنا دعم ترشيح موتسيبي.

ومن المقرّر أن تقام الانتخابات في 12 آذار/مارس المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

وكان أنوما وصف الأربعاء الماضي رغبة الاتحاد الدولي بالالتفاف وراء موتسيبي بانها مجرد "اتفاق من حيث المبدأ"، معتبراً ان الطريقة "ليست ديموقراطية كثيراً".

ويرأس رجل الأعمال باتريس تلوبان موتسيبي (58 عاماً) نادي ماميلودي صنداونز منذ العام 2003.

ويعد قطب صناعة التعدين وصهر رئيس الجمهورية سيريل رامافوزا، الأقل شهرة بين المرشحين الأربعة. وأشاد رئيس اتحاد جنوب إفريقيا داني جوردان بـ "براعته في الأعمال، ومعرفته بالحوكمة والأعمال العالمية".

وسيخلف موتسيبي بالتالي الملغاشي أحمد أحمد الموقوف خمس سنوات من قبل الاتحاد الدولي بسبب قضايا فساد.

وفي قراره لإيقاف أحمد، قال الاتحاد الدولي إنه "خالف واجباته وقدم هدايا ومزايا أخرى واساء ادارة الاموال مستغلا منصبه كرئيس لكاف".

كما غرم أحمد 200 ألف فرنك سويسري (220 ألف دولار) بسبب مخالفات مالية وصفقات مشبوهة مع شركة مستلزمات رياضية.

