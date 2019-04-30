الإيرلندي أوشي سيعتزل في نهاية الموسم

وأورد ريدينغ عبر حسابه على موقع "تويتر"، "مسيرة رائعة تقترب من النهاية، اليوم في عيد ميلاده الثامن والثلاثين، أعلن جون أوشي بأنه سيعتزل في نهاية الموسم".

وأضاف "أمضى فترة قصيرة من مسيرته مع رويالز (لقب نادي ريدينغ)، لكنه حصد مجموعة من الميداليات يفخر أي لاعب بالظفر بها حيث أحرز كل الألقاب الممكنة في مسيرة احترافية امتدت قرابة 20 عاماً".

ونشر مانشستر يونايتد عبر "تويتر" بعض اللقطات لأوشي خلال دفاعه عن ألوانه، بينها هدف قاتل في مرمى ليفربول.

وأمضى أوشي 10 سنوات في صفوف "الشياطين الحمر" وأحرز معه لقب الدوري المحلي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2008، قبل الانتقال إلى سندرلاند في 2011 حيث دافع عن ألوانه على مدى سبع سنوات، قبل الانضمام إلى فريقه الحالي.