الإمارات تنهي عقد يوفانوفيتش دون خوض أي مباراة

وأعلن الاتحاد في بيان أن إنهاء العقد "جاء بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية" التي تم تكليفها التعاقد مع مدرب جديد.

وعيّن يوفانوفيتش (57 عاماً) في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 لمدة ستة أشهر خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك، وأشرف على "الأبيض" في ثلاث حصص تدريبية، من دون أن تتيح له الظروف الراهنة قيادته في أي مباراة رسمية أو ودية.

وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء المعسكر الذي كان سيقيمه المنتخب في منتصف آذار/مارس استعداداً لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا اللتين كانت مقرراً في الشهر نفسه ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتم تأجيل هذه المواعيد، كالعديد غيرها من الأحداث الرياضية حول العالم، في ظل الشلل الذي أصاب الرياضة بسبب جائحة "كوفيد-19".

وسبق ليوفانوفيتش أن قاد النصر الإماراتي على فترتين (2013-2016 وكانون الثاني /يناير 2018 حتى كانون الأول /ديسمبر)، ومن أبرز إنجازاته قيادة أبويل القبرصي الذي دربه على فترتين أيضاً (2003-2005) و(2008-2013) إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011 قبل أن يودع أمام ريال مدريد الإسباني.