الإمارات تعزز آمالها بالتأهل والأردن يتعادل

وسجل خليفة الحمادي الهدف الأول في الدقيقة 17 من متابعة داخل منطقة الجزاء، وأضاف الثاني زايد العامري 30 بعد مهارة مميزة.

وبات الأبيض الإماراتي بالصدارة 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منتخب الأردن الذي تعادل ع فيتنام بلا أهداف لتحتل الأخيرة المركز الثالث بنقطتين، وأخيراً كوريا الشمالية بدون أي نقطة وقد خرجت من المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ككل إلى أولمبياد طوكيو 2020.