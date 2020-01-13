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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الإمارات تعزز آمالها بالتأهل والأردن يتعادل

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غلب المنتخب الإماراتي نظيره الكوري الشمالي 2-0 اليوم الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 23 عاماً "تايلاند 2020".

beIN SPORTS

وسجل خليفة الحمادي الهدف الأول في الدقيقة 17 من متابعة داخل منطقة الجزاء، وأضاف الثاني زايد العامري 30 بعد مهارة مميزة.

وبات الأبيض الإماراتي بالصدارة 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منتخب الأردن الذي تعادل ع فيتنام بلا أهداف لتحتل الأخيرة المركز الثالث بنقطتين، وأخيراً كوريا الشمالية بدون أي نقطة وقد خرجت من المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ككل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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