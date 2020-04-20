الإفلاس يهدد فريقا بلجيكيا

صورة من الأرشيف لفريق لوكيرين تعود لعام ٢٠١٥

وقال لوي دي فريس رئيس نادي لوكيرين في بيان ”رغم كل جهودنا أخفقنا في العثور على مستثمرين قبل انتهاء المهلة“.

وأضاف أن النادي لن يطعن الآن على طلب تم تقديمه للمحكمة التجارية في بلجيكا لإشهار إفلاسه.

وسحب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في وقت سابق هذا الشهر رخصة أندية المحترفين من لوكيرين الذي بلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الأوروبي في 1981.لكن النادي كان يأمل في الطعن على القرار فور توفير الأموال اللازمة لمساعدته على دفع ديونه التي قدرتها وسائل إعلام بلجيكية بنحو خمسة ملايين يورو (5.43 مليون دولار).

وأضاف دي فريس ”بأسف بالغ أبلغكم بأنه على الرغم من كل الجهود التي بذلناها حتى أمس الأحد فاننا لم نتمكن من اجتذاب مستثمرين قبل الموعد النهائي وهي خطوة كانت ستسمح لنا بالطعن لاستراجع رخصة المحترفين وضمان استمرارية النادي.

”بعد تقييم شامل للوضع قررنا عدم الطعن أمام المحكمة التجارية اليوم“.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن لوكيرين لا يزال يدين للاعبيه بأجور إضافة إلى مستحقات لموردين وأطراف أخرى.

وفاز النادي بأربع مباريات من 28 في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم وكان سيخوض ملحق الصعود والهبوط قبل أن يتم تعليق الدوري ثم إلغاء المسابقة بعدها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفاز لوكيرين بكأس بلجيكا في 2012 و2014 وأطاح بفريق هال سيتي الانجليزي من الدوري الأوروبي قبل ست سنوات.

وكان من المقرر أن يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه في يونيو حزيران.