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كرة القدم

الإصابة تبعد كومان عن المباراة الأخيرة لبايرن في 2021

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سيغيب الدولي الفرنسي كينغسلي كومان عن المباراة الأخيرة لفريقه بايرن ميونيخ لعام 2021 بسبب الإصابة، وذلك بحسب ما أعلن النادي البافاري الأربعاء.

REUTERS

وأصيب كومان في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها بايرن الثلاثاء على مضيفه شتوتغارت 5-صفر في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المحلي، ما سمح له بحسم لقب بطل الخريف الشرفي قبل مباراة على انتصاف الموسم.

وأظهرت الفحوص أن كومان يعاني من تمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن بحسب ما كشف بايرن، وبالتالي سيغيب عن المباراة الأخيرة للفريق في 2021 الجمعة في "أليانز أرينا" ضد فولفسبورغ.

وسبق لمدرب بايرن يوليان ناغلسمان أن كشف عشية الفوز على شتوتغارت بأن الفرنسي البالغ 25 عاماً يعاني من "إرهاق بسيط"، لكنه أجبر على إشراكه نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق إن كان بسبب فيروس كورونا أو الإصابة.

بايرن ميونيخ كينغسلي كومان يوليان ناغلسمان
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