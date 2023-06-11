الإصابة تبعد بيلينغهام عن منتخب إنكلترا

وسيقضي بيلينغهام (19 عاماً) بعض الوقت في مركز إنكلترا لإعادة تأهيل الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند.

ووافق بيلينغهام، أحد نجوم منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر العام الماضي، أخيراً على الانضمام إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد في صفقة ضخمة ستكتمل بمجرد اجتيازه الفحص الطبي.

وانضم بيلينغهام إلى قائمة الغائبين عن فريق المدرب غاريث ساوثغيت المكونة من 25 لاعبا حيث انسحب لويس دانك مدافع برايتون أيضاً الأحد.

وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي "انسحب لويس دانك من تشكيلة إنكلترا بسبب الإصابة، بينما لن يلعب جود بيلينغهام أي دور في تصفيات هذا الشهر".

ومن المقرر أن ينضم ديكلان رايس لاعب وست هام وجاك غريليش وجون ستونز وفيل فودين وكايل ووكر وكالفين فيليبس من مانشستر سيتي إلى المنتخب في الأيام المقبلة بعد نجاحاتهم القارية.

وسيلعب المنتخب الإنكليزي أمام مالطا في 16 الشهر الحالي، قبل أن يستضيف مقدونيا الشمالية في أولد ترافورد في مانشستر في 19 منه.

