الإصابة تبعد بوغبا مجدداً

وأشار يوفنتوس عبر موقعه الرسمي الى أن بوغبا "عانى من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة المقربة في الفخذ الأيمن".

وأفاد مصدر في النادي أنه لن يعود إلا "بعد النافذة الدولية" وسيغيب "ثلاثة أسابيع".

وسجل بوغبا ظهوره الأول مع فريقه الجديد-القديم هذا الموسم في دقائق معدودة منذ بضعة أيام في الدوري ضد تورينو وروما، إلا أنه غاب عن المباراة الأخيرة الأحد ضد سمبدوريا بعد أن أصيب في التمارين الصباحية.

وسيغيب بالتالي بطل العالم 2018 عن مباراتي فرنسا ضد هولندا وإيرلندا في 24 و28 الشهر الحالي في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.