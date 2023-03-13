English
العربية
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الإصابة تبعد بوغبا مجدداً

من قبل

سيبتعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مرة جديدة لثلاثة أسابيع عن المنافسات بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة المقرّبة، ما يعني غيابه عن النافذة الدولية لمنتخب بلاده.

AFP

وأشار يوفنتوس عبر موقعه الرسمي الى أن بوغبا "عانى من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة المقربة في الفخذ الأيمن".

وأفاد مصدر في النادي أنه لن يعود إلا "بعد النافذة الدولية" وسيغيب "ثلاثة أسابيع".

وسجل بوغبا ظهوره الأول مع فريقه الجديد-القديم هذا الموسم في دقائق معدودة منذ بضعة أيام في الدوري ضد تورينو وروما، إلا أنه غاب عن المباراة الأخيرة الأحد ضد سمبدوريا بعد أن أصيب في التمارين الصباحية.

وسيغيب بالتالي بطل العالم 2018 عن مباراتي فرنسا ضد هولندا وإيرلندا في 24 و28 الشهر الحالي في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم. 

منتخب فرنسا يوفنتوس الدوري الإيطالي بول بوغبا
السابق اقتحام الجماهير يعطّل مباراة ا
اقرأ
اقتحام الجماهير يعطّل مباراة الحسم بين الأنصار والعهد
التالي
-

آخر الأحداث

>