الإسباني ميتشل يستقيل من تدريب أولمبياكوس

وبعد تعادل مخيب مع أريس (2-2)، مهدراً تقدمه بهدفين، قرّر المدرب الإسباني ترك أولمبياكوس الذي ينافس على لقب الدوري المحلي.

وقال النادي الذي عيّن مدير الكرة ومدرب مرسيليا الفرنسي سابقاً جوزيه أنيغو مدرباً مؤقتاً، في بيان "جاء السيد ميتشل في وقت صعب وحاول المساعدة. نتمنى له النجاح في المستقبل".

ونَقَلَ عن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق قوله "أبلغت إدارة النادي باستقالتي. أعتقد أن هذا هو الأفضل للفريق".

ويحتل أولمبياكوس المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين باناثينايكوس وأيك أثينا.

وعاد ميتشل (60 عاماً) إلى تدريب أولمبياكوس في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد فترة أولى بين 2013 و2015 قاده خلالها إلى لقب الدوري مرتين، وذلك بدلاً من مواطنه كارلوس كوربيران الذي أشرف على بداية موسم مخيبة.





